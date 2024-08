1 Anastacia wurde mit Hits wie "I'm Outta Love" und "I Belong To You" bekannt. Foto: Photo Works/Shutterstock.com

Weitere Sorge um Sängerin Anastacia: Nachdem die US-Amerikanerin ihren Auftritt in Freiburg am Sonntagabend nur eine Stunde vor Beginn aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, fallen auch ihre beiden Konzerte in Spanien aus.











Was genau sie hat, ist nicht bekannt. Doch Anastacia (55) geht es offenbar so schlecht, dass sie nicht auf der Bühne stehen kann. Denn auch zwei Spanien-Konzerte hat die Sängerin nun abgesagt - am 6. August auf Mallorca sowie am 8. August im katalanischen Roses.