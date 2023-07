1 Nach 22 Uhr ist der Alkoholkonsum verboten. Geprüft wird nun, ob man abends gar nicht mehr am Schlossplatz sitzen darf. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt Stuttgart prüft neue Regelungen. Für die Polizei ist vor allem die Treppe am Schlossplatz ein Problem. Die Entscheidung steht noch aus.









Stuttgart - Nach den Unruhen in der Stuttgarter Innenstadt werden die Rufe nach einem Verweilverbot in der City laut. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier hatte es gleich am Sonntag als mögliche Lösung zur Vermeidung ähnlicher Eskalationen ins Spiel gebracht. Damit könnte am Schlossplatz, dem Kleinen Schlossplatz sowie im Oberen Schlossgarten verhindert werden, dass sich an den kommenden Wochenenden dort wieder Menschenmengen bilden, aus denen heraus es zu Auseinandersetzungen kommen kann. Am Montag heißt es dazu aus dem Rathaus: „Das weitere Vorgehen wird zeitnah intern besprochen.“ In die Entscheidung muss auch das Land einbezogen werden, da Teile der Flächen der Stadt, andere dem Land gehören.