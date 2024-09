Nach Auseinandersetzung: Schwerer Angriff in Pforzheim: Verdächtiger festgenommen

1 Die Polizei nahm am Donnerstag einen 42-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In der Pforzheimer Innenstadt wird vergangene Woche ein 44-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Der Täter galt seitdem als flüchtig. Nun kam es zu einer Festnahme.











Sechs Tage nach einem schweren Angriff auf einen Mann in Pforzheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 42-jährige Ukrainer kam nach seiner widerstandslosen Festnahme am Mittwoch einen Tag später in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er stehe in dringendem Verdacht, mit Tötungsabsicht einen 44-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der Verdächtige habe sich zunächst nicht zum Tatvorwurf geäußert.