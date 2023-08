Nach Ausbrüchen in Baden-Württemberg

1 Großbritannien musste die für 21. Juni angekündigten Lockerungen wegen der Virusvariante um mindestens vier Wochen verschieben. Foto: AFP

Die Delta-Virusvariante gilt als ansteckender und gefährlicher: Auch in Baden-Württemberg verbreitet sie sich schon – die Zahlen steigen. Droht im Herbst die vierte Pandemiewelle?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Mitten in die sinkenden Corona-Infektionszahlen platzen Meldungen wie jene aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dort ist am Dienstag ein Kinderhaus komplett geschlossen worden, enge Kontaktpersonen des Personals sowie der dort betreuten Kinder befinden sich in Quarantäne. Der Grund ist der Verdacht auf eine Infektion mit der aus Indien stammenden Delta-Variante.