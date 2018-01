Nach Ausbildung zum Piloten bei Air Berlin Hemminger fliegt bei Eurowings weiter

Von Franziska Kleiner 23. Januar 2018 - 18:19 Uhr

Cihan Tongay hat bei Air Berlin den Pilotenschein gemacht. Foto: factum/Granville

Der Pilot Cihan Tongay hat bei Air Berlin gelernt. Derzeit bleibt er am Boden, er muss warten, bis für ihn Platz im Cockpit ist. Eine Karriere von der Hauptschule in höchste Höhen.

Hemmingen - Die Ansage der Ausbilder war deutlich: „Macht euch keine Sorgen.“ Die angehenden Piloten sollten sich auf ihre Prüfung konzentrieren. Denn würden sie diese nicht bestehen, müssten sie sich auch keine Gedanken über ihre Zukunft im Cockpit machen, lautet das Argument – ganz gleich, wo sie nach dem Aus ihrer Ausbildungsgesellschaft Air Berlin arbeiten könnten. Also konzentrierte sich Cihan Tongay aus Hemmingen fortan auf das Navigieren mit Instrumenten und den Umgang mit technischen Problemen.

„Lange Zeit war nicht klar, was danach passiert“, erzählt Tongay aus der letzten Ausbildungsphase. Als die Prüfung dann nahte, zeichnete sich seine Übernahme und damit die Zukunft bei Eurowings aus. Am 1. November wurde das Insolvenzverfahren von Air Berlin eröffnet, zwei Tage zuvor hatte der Hemminger seine Lizenz erworben. Er ist seitdem berechtigt, einen Airbus A 320 zu fliegen – und muss nun doch erst einmal am Boden bleiben. Denn jeder Pilot wird eigens geschult, wenn er bei einer neuen Gesellschaft beginnt. Erfahrene Piloten machen sich schneller mit den Details einer Gesellschaft vertraut.

Weil Tongay nach seiner Ausbildung noch nie Linie geflogen ist, muss der 24-Jährige 120 Stunden als Co-Pilot ableisten. Da dringend Piloten benötigt würden, so Tongay, seien zunächst die Erfahrenen an der Reihe. Sie sind schneller eingewiesen, sie können ihre Arbeit zügiger aufnehmen.

Fokussiert auf das Ziel

Der junge Mann erzählt ruhig und konzentriert. Es wird weitergehen, diese Gewissheit hat er ja – und wer weiß, vielleicht wird auch diese Zeit, in der er den Airbus A 320 nur sieht, aber nicht fliegt, ihr Gutes haben. Man müsse nicht alles, in dem Moment, in dem es passiere, verstehen, sagt Tongay – nur sein Ziel dürfe man nicht aus den Augen verlieren. Für ihn war klar, er würde Pilot werden. Auch wenn er die Hauptschule auf die leichte Schulter nahm und ein Lehrer ihm glattweg ins Gesicht sagte, aus ihm würde ohnehin nichts. Vor zehn Jahren hatte er seinen Schulabschluss in Hemmingen gemacht.

Er war ja nicht gut in der Schule gewesen. „Ich habe sie nicht ernst genommen.“ Die Augen geöffnet habe ihm erst ein Filialleiter bei Kaufland. Der Achtklässler machte dort ein Praktikum, der Chef trichterte ihm ein, sich auf die Schule zu besinnen, wolle er nicht zwischen Einkaufsregalen landen. Das war nicht despektierlich gegenüber seinen Angestellten gemeint – aber diese Aussicht war weit entfernt von Tongays Berufsziel. Er verlor sein Ziel auch nicht aus den Augen, als man ihm in der Realschule riet, sich auf realistischere Dinge zu konzentrieren als auf das Abitur.

Tongay lernte, wenn andere abends ausgingen, er schlief, wenn andere in die Nacht reinfeierten. Fürs Abi reichte es zunächst dennoch nicht. Doch was wäre gewesen, hätte er es im ersten Anlauf geschafft? Es wäre weniger nervenaufreibend gewesen, aber er hätte sich nicht mit dem Bewerberverfahren befasst, auf das er sich letztlich in einem Seminar in Hamburg vorbereitete. Was wäre gewesen, wäre seine Abinote besser gewesen? Er hätte sich nicht darum gekümmert, seine Chancen im Bewerbungsverfahren um einen Ausbildungsplatz zu verbessern. „Klar hätte ich nach dem Abi ein Jahr weggehen können.“ Doch er entschied sich für die Ausbildung zum Rettungssanitäter. „Ich wollte etwas machen, um mich von der Masse abzuheben.“ Er setze eher auf die sozialen Kompetenzen, wie Verantwortung, Entscheidungsfreude und Teamarbeit und Stressresistenz.

Erst Rettungssanitäter, dann Pilot

In Ludwigsburg wurde er zum Rettungssanitäter, in Hamburg bereitete er sich auf das Auswahlverfahren vor. „Ich machte jeden Tag zwei Überstunden, elf Monate lang“. Nur so hatte er den vielen Urlaub, den er für die Seminartage in Hamburg benötigte. Als Rettungssanitäter verdiente er jenes Geld, das er für die Ausbildung benötigte: 80 000 Euro. Doch ohne Kredit ging es auch bei ihm nicht. Das Aus von Air Berlin ohne Zukunftsperspektive bei Eurowings wäre umso bitterer gewesen.

Als er nach vielen Flugstunden das erste Mal allein flog, hoch über den Wolken, den blauen Himmel, die Sonne sah, da war Cihan Tongay irgendwie doch über sich selbst erstaunt, so fokussiert er auch gewesen war. „Über den Wolken! Wow. Mir wurde klar, was ich geschafft hatte.“ Das war im März 2016. Er hatte eine erste Lizenz, nun musste die für Großraumjets folgen. Auch die hat er in der Tasche. Nun fehlen ihm nur noch jene 120 Stunden bei Eurowings.