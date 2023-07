1 Musicalmitarbeiter fürchten, das Stuttgarter Palladium-Theater könne auf lange Sicht nicht überleben – die Stage Entertainment weist dies aber zurück. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Die Nachricht schlug ein wie die berühmte Bombe. „Aus heiterem Himmel“, sagt ein Musicalsänger in Stuttgart, sei das Aus für Oberhausen gekommen. „Die Schließung des dortigen Musicalhauses hat sich in keiner Weise angekündigt“, versichert er. Am Dienstag erfuhren die 88 Beschäftigten des Metronom-Theaters in einer Betriebsversammlung, dass nach 15 Jahren Schluss sein wird. „Tanz der Vampire“ – die Show mit den Särgen, die dort bis 22. März 2020 gespielt wird –, wird den Ruhrgebiet-Standort des Marktführers zu Grabe tragen.