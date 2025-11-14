Fast zehn Jahre haben Fans auf diesen Moment gewartet - doch das erste Unheilig-Konzert wird zum Drama. Der Sänger stürzt kopfüber von der Bühne, verliert dabei Zähne und muss ins Krankenhaus. Trotzdem spielte er tapfer weiter.
Die Stimmung im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig war euphorisch. Nach fast einem Jahrzehnt Pause stand der Graf endlich wieder auf der Bühne, die Fans jubelten, als er ihnen zurief: "Ich habe Euch vermisst." Doch am Donnerstagabend (13. November) wurde das ersehnte Comeback von einem Schockmoment überschattet.