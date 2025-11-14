Fast zehn Jahre haben Fans auf diesen Moment gewartet - doch das erste Unheilig-Konzert wird zum Drama. Der Sänger stürzt kopfüber von der Bühne, verliert dabei Zähne und muss ins Krankenhaus. Trotzdem spielte er tapfer weiter.

Die Stimmung im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig war euphorisch. Nach fast einem Jahrzehnt Pause stand der Graf endlich wieder auf der Bühne, die Fans jubelten, als er ihnen zurief: "Ich habe Euch vermisst." Doch am Donnerstagabend (13. November) wurde das ersehnte Comeback von einem Schockmoment überschattet.

Sturz nach knapp einer halben Stunde Der Sänger hatte erst eine knappe halbe Stunde gespielt, als das Unglück seinen Lauf nahm. Laut "Bild" stolperte der Graf gegen 20:40 Uhr über einen Lautsprecher. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte - kopfüber nach vorne in eine Absperrung.

Minutenlang herrschte Schockstarre im Saal. Rettungskräfte eilten herbei, um den Musiker zu versorgen. Niemand wusste genau, wie schwer die Verletzungen waren.

Der Graf: "Ein paar kleine Stückchen Zähne verloren"

Dann die Erleichterung: Der Graf meldete sich persönlich zurück und entschuldigte sich bei seinen Fans: "Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das." Der Frontmann berichtete zudem, "ein paar kleine Stückchen Zähne" verloren zu haben. Doch statt abzubrechen, spielte er tapfer weiter.

"Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf", scherzte er laut. Sein Management bestätigte später, dass er direkt nach dem Konzert in ein Leipziger Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein emotionaler Abend trotz allem

Dabei sollte dieser Abend eigentlich nur schön werden. 2016 hatte Unheilig in Köln ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt - der Graf wollte sich mehr um seine Familie kümmern. Anfang 2025 dann die Überraschung: Die Band aus Aachen kündigte ihr Comeback an. Das neue Album "Liebe Glaube Monster" soll am 13. März 2026 erscheinen.

Bereits im September hatte der Sänger seinen ersten Auftritt nach der Pause bei der Verleihung der Goldenen Henne absolviert - ebenfalls in Leipzig.