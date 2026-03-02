Bei den César Awards in Paris nahm Jim Carrey seinen Ehrenpreis entgegen - doch sein verändertes Aussehen löste wilde Spekulationen aus. Nun meldeten sich sowohl das Management als auch die Veranstalter zu Wort.
Ein kürzlicher Auftritt von Jim Carrey (64) bei der Verleihung der César Awards in Paris am 26. Februar sorgt für Gesprächsstoff. Der Schauspieler wurde für sein Lebenswerk mit dem Ehren-César ausgezeichnet, doch Aufmerksamkeit bekam vor allem sein verändertes Aussehen. Im Netz löste das eine Welle von Spekulationen aus, auf die nun sein Management reagierte.