Madonna hat einen besonderen Vorboten zu ihrem neuen Album veröffentlicht. Ihr Song "Bring Your Love" mit Sabrina Carpenter wurde jetzt veröffentlicht.

Es wird wieder das Tanzbein geschwungen! Zumindest wenn es nach Madonna (67) und Sabrina Carpenter (26) geht. Die Pop-Ikone und ihre angesagte Kollegin standen nicht nur kürzlich zusammen beim Coachella-Festival auf der Bühne, jetzt ist auch ein gemeinsamer Song erschienen. "Bring Your Love" ist ein Vorbote zu Madonnas kommendem Album "Confessions On A Dance Floor: Part II" oder einfach kurz "Confessions II", das am 3. Juli veröffentlicht wird.

Hörer sollen das Handy weglegen und tanzen Der Dance-Pop-Track soll die Hörerinnen und Hörer auf die Tanzfläche locken, wie auch Carpenter in einem neuen Instagram-Beitrag erklärt. "'Bring Your Love' ist jetzt draußen", schreibt die Sängerin zu Fotos von sich und der Queen of Pop. "Danke, Madonna, dass du mich eingeladen hast, an 'Confessions II' mitzuwirken. Ich hoffe, [das Lied] gefällt euch allen. Legt mal das Handy beiseite, geht raus und tanzt!"

Wer reinhören möchte, findet den Song auf quasi allen bekannten Streaming-Plattformen, darunter bei Spotify, Apple Music, Deezer und Amazon Music. Auch auf YouTube wurde der Song veröffentlicht. "Confessions II" ist das erste Studioalbum von Madonna seit rund sieben Jahren. Etwa im offiziellen Shop der Sängerin können Fans es bereits in unterschiedlichen Versionen vorbestellen.

Erstmals hatten die beiden Stars das Publikum beim Coachella mit "Bring Your Love" überrascht. Während des Auftritts von Carpenter kam Madonna auf die Bühne. Daneben gab es auch alte Hits der Queen of Pop zu hören: "Vogue" und "Like a Prayer".