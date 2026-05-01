Madonna hat einen besonderen Vorboten zu ihrem neuen Album veröffentlicht. Ihr Song "Bring Your Love" mit Sabrina Carpenter wurde jetzt veröffentlicht.
Es wird wieder das Tanzbein geschwungen! Zumindest wenn es nach Madonna (67) und Sabrina Carpenter (26) geht. Die Pop-Ikone und ihre angesagte Kollegin standen nicht nur kürzlich zusammen beim Coachella-Festival auf der Bühne, jetzt ist auch ein gemeinsamer Song erschienen. "Bring Your Love" ist ein Vorbote zu Madonnas kommendem Album "Confessions On A Dance Floor: Part II" oder einfach kurz "Confessions II", das am 3. Juli veröffentlicht wird.