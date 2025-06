Nach Aufhebung seines Urteils: Empire-Star Jussie Smollett hat sich verlobt

Der US-amerikanische Schauspieler Jussie Smollett (43) ist verlobt. Er gab am Freitag auf seinem Instagram-Account bekannt, dass er seinem Freund Jabari Redd einen Heiratsantrag gemacht hat. "Ich werde meinen Geburtstag mit meinem Verlobten verbringen... Er hat JA gesagt", schreibt der ehemalige "Empire"-Star zu einer Bilderserie, die den Antrag dokumentiert. Er feiert am 21. Juni seinen 43. Geburtstag.

Gratulationen aus der Familie

Die Fotos zeigen verschiedene Momente des Antrags: Smollett kniet auf der Straße vor einem Restaurant vor Redd nieder und überreicht ihm den Ring, bevor das Paar sich umarmt und anstößt. In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche und auch Smolletts Familie reagiert positiv auf die Nachricht. Seine Schwester, Schauspielerin Jurnee Smollett (38), schreibt etwa: "Willkommen in der Familie." Auch seine andere Schwester Jazz Smollett (45), ebenfalls in der Filmbranche tätig, gratulierte dem Paar öffentlich.

Jabari Redd ist wie sein Verlobter und dessen Schwestern Schauspieler. Die beiden Männer arbeiteten 2024 in Smolletts Film "The Lost Holliday" zusammen und spielten ein Paar. Bereits 2015 hatte Smollett sich in der Talkshow von Ellen DeGeneres (67) als homosexuell geoutet.

Aufmerksamkeit durch Prozess

Jussie Smollett war von 2015 bis 2019 in der Fox-Serie "Empire" als Jamal Lyon zu sehen. Die Serie lief fünf Staffeln lang und machte ihn international bekannt. Besondere Aufmerksamkeit erregte er schließlich 2019, als er behauptete, Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs geworden zu sein. Die Staatsanwaltschaft warf ihm allerdings vor, den Vorfall inszeniert zu haben. Der Seriendarsteller wurde 2021 verurteilt, das Urteil wurde jedoch im November 2024 vom Obersten Gerichtshof von Illinois aufgehoben. Das Gericht begründete dies mit Verfahrensfehlern.

Nach den rechtlichen Problemen zog sich der 43-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf Projekte hinter der Kamera. Mit "The Lost Holliday", bei dem er auch Regie führte, kehrte Smollett 2024 in die Filmbranche zurück.