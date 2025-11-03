Nach auffälliger Mammographie: Drew Barrymore spricht über ihre Angst vor Brustkrebs

Drew Barrymore hatte nach einem Arztbesuch große Angst vor einer Brustkrebs-Diagnose. Die 50-Jährige erzählte in ihrer Show von einer "schlechten Mammographie", die zu einer Notfall-Biopsie führte. Fünf Tage musste sie auf das Ergebnis warten.
US-Darstellerin Drew Barrymore (50) hat in ihrer Talk-Show ein sehr persönliches Thema angesprochen. Die Schauspielerin erzählte laut US-Medien am 3. November in "The Drew Barrymore Show", dass sie kürzlich große Angst vor einer Brustkrebs-Diagnose hatte. "Das ist das Thema, über das ich in dieser Sendung sprechen wollte, weil ich kürzlich einen Schreckmoment hatte", sagte die 50-Jährige.