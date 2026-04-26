Nach Attentatsversuch: Trump vergleicht sich mit Lincoln

Das Dinner des US-Präsidenten mit Korrespondenten wird von einem Attentatsversuch überschattet. Der Angreifer kann kurz vor dem Eingang zum Ballsaal überwältigt werden.
Als sich der 31 Jahre alte Hotelgast Cole Allens mit Schrotflinte, Pistole und Messern auf den Weg machte, plauderte Donald Trump über Frühlingserbsen mit Burrata angeregt mit CBS-Reporterin Weijia Jiang. Kellner verteilten noch die Vorspeisenteller an den 250 Tischen im großen Festsaal des Washington Hilton, und unter dem versammelten Who-is-Who der amerikanischen Journalisten wuchs mit jeder Minute die Spannung, was der Präsident am Samstag bei seinem ersten Auftritt auf dem „White House Correspondents’ Dinner“ wohl zu sagen habe. Eine jährliche Institution im Kalender der Hauptstadt, die Trump in beiden Amtszeiten bisher gemieden hat wie der Teufel das Weihwasser.