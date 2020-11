1 In Ludwigsburg klickten am Dienstag die Handschellen. Die Kriminalpolizei hat einen 20-jährigen Schläger festgenommen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ein Handyvideo zeigt, wie ein 20-Jähriger brutal auf einen Mann in der Ludwigsburger Innenstadt einprügelt. Eine zweite Tat hatte der junge Mann bereits bei der Polizei eingeräumt.

Ludwigsburg - Die Kriminalpolizei hat einen 20 Jahre alten Ludwigsburger wegen zweier brutaler Angriffe auf einen 25-Jährigen und einen 41-Jährigen festgenommen. Der junge Mann sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 20-Jährige am 23. Oktober auf dem Kaufland-Parkdeck in der Schwieberdinger Straße aus einer Gruppe heraus einen 25-Jährigen attackiert. Der Tatverdächtige soll seinem Opfer, das gerade mit seiner Ehefrau vom Einkaufen gekommen war, mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Der 25-Jährige sei dabei erheblich verletzt worden, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei ermittelte den 20-jährigen Angreifer relativ schnell. In seiner Vernehmung räumte er neben der Tat auf dem Parkdeck auch den Übergriff auf einen 41-Jährigen am 11. Oktober in der Eberhardstraße ein. Videoaufnahmen, die die Beamten auf dem Handy des Tatverdächtigen fanden, zeigen die Tat. Auf der Sequenz sei zu sehen, wie der „20-Jährige mit massiver Gewalt auf sein Opfer eingewirkt und ihm schwere Verletzungen beigebracht“ habe, so die Polizei.