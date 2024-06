1 Die Polizei war mit zahlreichen Beamten am Tatort in der Liststraße im Einsatz. Foto: dpa/David Inderlied

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Freitag offenbar von einem 20-Jährigen im Lehenviertel schwer verletzt worden. Noch immer sind die Gründe unklar.











Was zunächst nur ein Gerücht unter Anwohnern war, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagnachmittag bestätigt: Ein 22 Jahre alter Mann ist am Freitag im Lehenviertel mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer wurde gegen 10 Uhr von einem Passanten in der Liststraße an der Kreuzung zur Alten Weinsteige auf dem Boden liegend gefunden.