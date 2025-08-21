Nach Attacke in Ditzingen: Somalier wird in Psychiatrie eingewiesen

Ein 40-Jähriger ersticht in einer Flüchtlingsunterkunft einen Landsmann. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für gefährlich, auch sein Verteidiger ist für eine Unterbringung.
Drei Wochen früher als geplant hat das Landgericht Stuttgart ein sogenanntes Sicherungsverfahren gegen einen Mann aus Somalia abgeschlossen. Die 19. Große Strafkammer ordnete die Unterbringung des 40-Jährigen im Zentrum für Psychiatrie in der Weissenau an, wo der Mann bereits seit einiger Zeit vorläufig untergebracht war. Mit dem Urteil entsprach das Gericht den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Diese verzichteten jeweils auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit rechtskräftig.