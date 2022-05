1 Ein junger Mann hat in Ludwigsburg eine Apothekerin angegriffen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 17-Jähriger greift in Ludwigsburg eine Mitarbeiterin einer Apotheke an. Der junge Mann hatte vermutlich ein Rezept gefälscht.















Die Polizei hat am Dienstagvormittag ein Haus in der Karlstraße in Ludwigsburg umstellt und anschließend einen 17-Jährigen festgenommen. Der Teenager, gegen den wegen räuberischen Diebstahls ermittelt wird, hatte eine Apothekerin angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann gegen 10 Uhr in der Apotheke am Schillerplatz ein vermutlich gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Schlaf- und Beruhigungsmittel vorgelegt. Weil er dabei äußerst nervös wirkte, wurde die Verkäuferin stutzig.

Apothekerin verfolgt den Täter

Die 26-Jährige holte die Tabletten dennoch. Als sie diese mit dem Rezept in der Hand hielt, versuchte der 17-Jährige ihr das Medikament zu entreißen und schlug nach der Frau. Ihr gelang es trotz der Attacke das Medikament zu behalten. Als der Angreifer die Flucht ergriff, nahm die 26-Jährige die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei.

Nachdem die Beamten das Gebäude, in das er geflüchtet war, umstellt hatten, durchsuchten sie es. Der 17-jährige Jugendliche versteckte sich im Obergeschoss. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.