Nach ATP-Finals in Turin: Jannik Sinner und Laila Hasanovic zeigen offen ihre Liebe

Der italienische Tennis-Star Jannik Sinner und die gebürtige Dänin Laila Hasanovic haben nach seinem Sieg in Turin nebeneinander für Fotografen posiert und damit ganz offen ihre Liebe gezeigt. Zuvor war das Model mit Mick Schumacher liiert.

Das letzte große Tennis-Turnier des Jahres hat Jannik Sinner (24) für sich entschieden. Im Finale der ATP-Finals in Turin gewann der Italiener am Sonntag gegen seinen spanischen Gegner Carlos Alcaraz (22) in zwei Sätzen. Im Publikum drückte ihm einmal mehr Laila Hasanovic (25) die Daumen. Und diesmal durfte sie sogar mit auf das Siegerbild.

Auch tierische Begleitung ist in Turin dabei Nach dem Match posierte Jannik Sinner (24) strahlend mit seinem stolzen Team, der glänzenden Trophäe - und einer strahlenden Laila Hasanovic. Das Model hockte direkt neben ihm in der ersten Reihe. Die gebürtige Dänin trug im Pala Alpitour blaue Jeans und einen dunklen Blazer. An der Leine hielt sie ihren Hund Snoopy.

Ende Oktober hatte Sinner nach seinem Finalsieg in Wien bestätigt, dass er mit dem Model liiert ist. Laut "Rai News" sagte der Tennis-Profi: "Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen." Auch damals verfolgte sie sein Spiel im Publikum, nahm neben seiner Mutter Siglinde Platz und saß auch während der Pressekonferenz neben seinen Eltern.

Zuvor war bereits mehrere Monate über die Verbindung spekuliert worden. Hasanovic war mehrfach bei Turnieren dabei und wurde in Sinners Box gesichtet, unter anderem bei den French Open und in Wimbledon.

Beziehung mit Mick Schumacher hielt rund zwei Jahre

Laila Hasanovic war zuvor rund zwei Jahre lang mit Mick Schumacher (26) liiert. Die beiden sollen sich im Frühjahr 2025 getrennt haben. Sie wurde in Kopenhagen geboren, ihre Familie stammt aus Bosnien. Hasanovic arbeitete als Model schon für bekannte Marken wie Armani und Prada. 2019 schaffte sie es unter die Finalistinnen der Wahl zur Miss Universe. Auch als Influencerin ist sie aktiv. Ihr Instagram-Account zählt mehr als 440.000 Follower.