Nach ATP-Finals in Turin: Jannik Sinner und Laila Hasanovic zeigen offen ihre Liebe

Der italienische Tennis-Star Jannik Sinner und die gebürtige Dänin Laila Hasanovic haben nach seinem Sieg in Turin nebeneinander für Fotografen posiert und damit ganz offen ihre Liebe gezeigt. Zuvor war das Model mit Mick Schumacher liiert.
Das letzte große Tennis-Turnier des Jahres hat Jannik Sinner (24) für sich entschieden. Im Finale der ATP-Finals in Turin gewann der Italiener am Sonntag gegen seinen spanischen Gegner Carlos Alcaraz (22) in zwei Sätzen. Im Publikum drückte ihm einmal mehr Laila Hasanovic (25) die Daumen. Und diesmal durfte sie sogar mit auf das Siegerbild.