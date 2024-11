Nach Atemwegsinfekt: Insider gibt Update zu Camillas Gesundheitszustand

Königin Camilla (77) fehlte zuletzt bei mehreren royalen Terminen, weil sie sich einen Atemwegsinfekt zugezogen hatte und die Ärzte ihr Ruhe verordnet hatten. Erst am Freitagabend musste die Ehefrau von König Charles III. (76) einen geplanten Besuch bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in letzter Sekunde absagen, da sie weiterhin unter "anhaltenden postviralen Symptomen" leide. Nun haben Insider ein neues Update zum Gesundheitszustand der 77-Jährigen gegeben.

So geht es Camilla nach dem Atemwegsinfekt

Gegenüber der britischen "Daily Mail" sagte ein Camilla nahe stehender Insider, die Königin sei "gut drauf" und habe ihre jüngsten Auftritte nur deshalb abgesagt, weil sie niemandem mit ihrem Husten die Freude verderben wollte. Sie sei in "guter Form", aber huste, sobald sie zu sprechen beginnt. Palast-Insider versicherten allerdings, dass kein Grund zur Sorge bestehe.

Weiter heißt es, die Königin glaubt fest an das Credo "the show must go on" und hoffe, dass sie bald wieder ganz gesund ist und ihre royalen Pflichten wahrnehmen kann. Den Auftritt in der Royal Albert Hall am Freitagabend habe sie auch abgesagt, weil es sich um eine sehr lange und späte Veranstaltung handelte. Sie habe entschieden, "vernünftig" zu sein und dem Rat ihrer Ärzte zu folgen, sich nicht zu "überanstrengen". Sie sei "natürlich enttäuscht" gewesen, das Event absagen zu müssen. Laut "Daily Mail" verbrachte Camilla die vergangenen Tage in London und reiste am Samstag nach Sandringham.

Erkrankung zieht sich seit drei Wochen

Der Palast hatte am 5. November erstmals bekannt gegeben, dass Königin Camilla aufgrund einer Atemwegserkrankung mehrere Termine absagen muss und sich zu Hause erholt. Unter anderem fehlte sie bei einem Empfang im Buckingham-Palast am 6. November und konnte auch an den Veranstaltungen zum Remembrance Day nicht teilnehmen. Am 12. November kehrte die Königin zunächst zu ihren royalen Pflichten zurück und nahm einige kleine Termine wahr.