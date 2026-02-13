Nach ASB-Kündigung in Stuttgart: Fasnet-Umzug mit ernster Botschaft – „Ich möchte lernen, aber wo?“

Viele Kinder der Helene-Schoettle-Schule können nicht zum Unterricht kommen, weil sie keine Schulbegleitung haben. Und Lehrkräfte, Eltern sowie Kinder prangern noch mehr Missstände an.
Eigentlich ist der Fasnet-Umzug der Helene-Schoettle-Schule immer ein großer Spaß für alle Beteiligten. Aber diesmal war es den Lehrkräften, den Eltern und auch den Kindern ernst. Darum waren bei der Veranstaltung am Freitagvormittag nicht nur viele bunte Verkleidungen, sondern auch Protestplakate zu sehen. „Gleiches Recht für alle!“, stand auf einem Schild, „Ich möchte lernen, aber wo?“ auf einem anderen. „Wir wollen nicht ausgeschlossen werden“, so die Botschaft auf einer weiteren großen bemalten Pappe.