Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nach einer Anzeige von Collien Fernandes ein Ermittlungsverfahren gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen eingeleitet - wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt.

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes (44) hat ihre Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen (50) nicht nur öffentlich gemacht, sie hatte ihre Vorwürfe bereits strafrechtlich angezeigt. Nun gibt es neue Entwicklungen: Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, Isabelle Fabian, am Dienstag auf Anfrage der "Potsdamer Neuesten Nachrichten", bestätigte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den TV-Star eingeleitet. Nach der Prüfung der übersandten Informationen von Fernandes sei ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden.

Die Sprecherin erklärte dem Bericht zufolge weiter: "Es handelt sich dabei um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022/2023 in Spanien ereignet haben sollen." Die Vorwürfe der "digitalen Gewalt" würden weiter geprüft.

Vorwürfe wurden im März bekannt

Fernandes wirft Ulmen vor, mutmaßlich Fake-Profile im Internet angelegt und pornografische Inhalte, die den Eindruck erwecken sollten, dass es sich dabei um die 44-Jährige handelte, verbreitet zu haben. An die Öffentlichkeit ging sie damit erstmals in einem Bericht des "Spiegel" aus dem März 2026. Das ehemalige Paar hatte in Potsdam gewohnt, bis es 2023 nach Mallorca zog. Die spanische Justiz hatte den Fall an Deutschland abgegeben. Ulmens Anwalt hat zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Fall hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. So fanden etliche Demonstrationen gegen sexualisierte und digitale Gewalt statt.

Für Ulmen gab es bereits zahlreiche berufliche Konsequenzen: Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte im März die "Shop Apotheke" reagiert. In Werbespots der Versandapotheke war das frühere Ehepaar Ulmen-Fernandes immer wieder aufgetaucht. Joyn nahm die Serie "jerks.", in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline. Die Produktionsfirma Pyjama Pictures hat sich im März ebenfalls deutlich von dem Schauspieler distanziert. Zuletzt wurde bekannt, dass das Unternehmen Tonies die "Grüffelo"-Geschichten der Toniebox neu vertont hat, um Ulmens Stimme auszutauschen.