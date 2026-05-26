Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat nach einer Anzeige von Collien Fernandes ein Ermittlungsverfahren gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen eingeleitet - wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt.
Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes (44) hat ihre Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen (50) nicht nur öffentlich gemacht, sie hatte ihre Vorwürfe bereits strafrechtlich angezeigt. Nun gibt es neue Entwicklungen: Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, Isabelle Fabian, am Dienstag auf Anfrage der "Potsdamer Neuesten Nachrichten", bestätigte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den TV-Star eingeleitet. Nach der Prüfung der übersandten Informationen von Fernandes sei ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden.