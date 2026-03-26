Nach Anzeige gegen Ex-Mann Ulmen: Fall Fernandes – Kann ein gewalttätiger Partner ein guter Elternteil sein?

Gewalt in der Partnerschaft hat viele Gesichter. Das Verbreiten von sexualisierten Deepfakes gehört dazu. Welche Folgen hat das für Kinder und wie spricht man über so eine Situation?
Die Moderatorin Collien Fernandes beschuldigt ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, gefälschte Nacktbilder von ihr im Internet verbreitet zu haben. Bewiesen ist das nicht, es gilt die Unschuldsvermutung. Fakt ist aber, dass Gewalt in der Partnerschaft meist dramatische Auswirkungen auf die Kinder hat. Fernandes und Ulmen haben eine 13-jährige Tochter. Wie redet man mit seinem Nachwuchs über das, was passiert ist und kann ein womöglich schlechter Partner ein guter Elternteil sein? Fragen dazu beantwortet Oliver Fricke, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Stuttgart.