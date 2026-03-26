Nach Anzeige gegen Ex-Mann Ulmen: Fall Fernandes – Kann ein gewalttätiger Partner ein guter Elternteil sein?

Gewalt in der Partnerschaft hat viele Gesichter. Das Verbreiten von sexualisierten Deepfakes gehört dazu. Welche Folgen hat das für Kinder und wie spricht man über so eine Situation?

Die Moderatorin Collien Fernandes beschuldigt ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, gefälschte Nacktbilder von ihr im Internet verbreitet zu haben. Bewiesen ist das nicht, es gilt die Unschuldsvermutung. Fakt ist aber, dass Gewalt in der Partnerschaft meist dramatische Auswirkungen auf die Kinder hat. Fernandes und Ulmen haben eine 13-jährige Tochter. Wie redet man mit seinem Nachwuchs über das, was passiert ist und kann ein womöglich schlechter Partner ein guter Elternteil sein? Fragen dazu beantwortet Oliver Fricke, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Stuttgart.

Herr Fricke, der Fall Fernandes/Ulmen hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Was bedeuten die zurückliegenden und aktuellen Ereignisse aus Ihrer Sicht für die 13-jährigen Tochter des ehemaligen Paars?

Zu dargestellten Personen in der Öffentlichkeit möchte ich mich nicht äußern. Ich kann gerne aber grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Gesprächssituationen in der Familie beantworten, wo Gewalt zwischen Eltern aufgetreten ist und Kinder dadurch indirekt betroffen sind.

Oliver Fricke rät zu einer komplementären Perspektive. Foto: Klinikum Stuttgart

Gut, dann lassen Sie uns grundsätzlich über das Thema sprechen. Wie redet man als Opfer von Gewalt mit seinem pubertierenden Kind über das, was der Partner einem angetan hat?

Ein wichtiger Punkt ist, wie der Partner zum Kind steht. Wenn der Partner die soziale Rolle eines Elternteils übernimmt, so wird das Kind in einen emotionalen Konflikt kommen, da es dann in der Regel auch positive Beziehungsanteile zum Partner hat, die in Dissonanz zur Schädigung des anderen Elternteils stehen. Häufig kann es hilfreich sein, wenn solch ein Gespräch von einer erwachsenen Vertrauensperson des Kindes und des sich offenbarenden Elternteils begleitet wird, um Gefühle gut ausbalancieren zu können.

Wie kann man als Elternteil für das Kind die Rollen „schlechter und bisweilen gewalttätiger Partner“ einerseits und womöglich „guter Elternteil“ andererseits auseinander dividieren?

Aus psychischer Sicht ist es gerade von Vorteil, wenn es nicht zu einem „auseinander dividieren“ kommt, sondern zur Einnahme einer komplementären Perspektive auf die andere Person, die leider nicht nur gute und prosoziale, sondern auch schädigende Verhaltensweisen und gegebenenfalls auch Persönlichkeitseigenschaften besitzt. Bildlich gesehen hilft es, nicht „schwarz/weiß“ zu denken, sondern in „Graustufen“. Bei einer so gravierenden Situation wie der erheblichen Schädigung eines Elternteils ist es eine hohe Anforderung an einen Jugendlichen, sich von diesen starken Gefühlen nicht polarisieren zu lassen und die positiven und negativen Gefühle gegenüber dem Schädigenden des Elternteils in einer inneren Korrespondenz zu halten. Hier können Erwachsene als Gesprächspartner helfen, dass das Kind oder der Jugendliche in Anbetracht der Ereignisse eine emotionale Balance halten kann.

Aber kann ein schlechter und gewalttätiger Partner überhaupt ein guter Elternteil sein?

Wie gesagt: Es ist therapeutisch in der Regel nicht sinnvoll, polarisierend zwischen „gut“ und „schlecht“ zu unterscheiden. Betroffenen hilft häufig weiter, wenn wünschenswerte und störende Eigenschaften in der Persönlichkeit und im Verhalten des Gegenübers miteinander in Zusammenhang, der Korrespondenz gesehen werden und in Abhängigkeit dessen dann Nähe und Distanz in der Beziehung reguliert werden. Das resultierende Verhalten kann einen Stopp des Kontaktes des Kindes oder Jugendlichen zum Täter bedeuten oder aber eine eingeschränkte Beziehung, in der das Kind beziehungsweise der Jugendliche vor allem die prosozialen Anteile des schädigenden Elternteils für sich nutzbar macht. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche den Kontakt zum schädigenden Elternteil entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse organisieren dürfen, der Kontakt darf weder erzwungen noch vorenthalten werden.

Wie geht man als Experte, also als Kinder- und Jugendpsychiater an so eine Situation ran?

Die wesentlichen Komponenten im direkten Gespräch sind Mitgefühl, das Vermeiden von emotionaler Polarisierung und die Aktivierung von Ressourcen bei den Betroffenen, um Beziehungen in Abhängigkeit ihrer Bedürfnisse für die Zukunft zu organisieren. Offenheit zur Klärung von Problemen und eine positive Grundhaltung zur Lösung von Konflikten sind weitere wichtige Faktoren. Wichtig ist, Themen im Gespräch nicht „regeln“ zu wollen, sondern im Sinne einer „Katalyse“, also Vermittlung zum Erreichen einer tragfähigen Lösung für die Betroffenen beizutragen.

Sollte ein Kind überhaupt noch Umgang mit einem Elternteil haben, das – egal in welcher Art und Weise – gewalttätig geworden ist?

Wenn ein Kind das Bedürfnis hat, weiterhin die gegebenenfalls ihm gegenüber vom Täter entgegengebrachten prosozialen und unterstützenden Anteile in einer Beziehung für sich nutzen zu wollen, so sollte das Kind beziehungsweise der Jugendliche unterstützt werden, in einer angemessenen Form eine Beziehung zum Täter halten zu können, welche auch die Wahrnehmung seiner antisozialen Eigenschaften nicht ausgrenzt. Bei sehr schwerer Schädigung eines Elternteils, wie zum Beispiel bleibende bedeutende gesundheitliche Schäden oder Tod, ist es aber häufig nicht möglich beziehungsweise überfordernd für ein Kind oder einen Jugendlichen, in Anbetracht des Ereignisses mit dem Täter in Kontakt zu bleiben ohne einer starken Polarisierung zu unterliegen. In diesem Fall kann ein „Ruhen“ der Beziehung helfen, damit die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen erst voran schreitet, so dass es im Kontakt zum Täter nicht zu einer Überforderung kommt und eine emotionale Polarisierung möglichst ausbleibt.