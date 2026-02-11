Nach Antisemitismus-Vorwurf: Gil Ofarim entschuldigt sich erstmals öffentlich bei Hotelmitarbeiter

Gil Ofarim hat sich erstmals öffentlich bei dem Hotelmitarbeiter entschuldigt, dem er Antisemitismus vorgeworfen hatte. In der RTL-Sendung "Punkt 12" sagte der Dschungelkönig: "Es tut mir leid!"
Gil Ofarim (43) hat sich erstmals klar und öffentlich bei dem Hotelmitarbeiter, dem er Antisemitismus vorgeworfen hatte, entschuldigt. In der RTL-Sendung "Punkt 12" sprach Moderatorin Katja Burkard (60) den frisch gekrönten Dschungelkönig direkt auf den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. an und fragte: "Kannst du denn sagen: 'Es tut mir leid', was dem Markus W., dem Hotelmitarbeiter durch dein Video widerfahren ist?" Daraufhin sagte Ofarim, er habe dies bereits persönlich und vor Gericht getan. Anschließend fügte er hinzu: "Ich kann mich nur wiederholen: Alles was da passierte und im Nachgang alles: Es tut mir leid!"