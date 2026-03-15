Nach Antisemitismus-Debatte: Symposium im Kunstverein richtet sich gegen „rechten Kulturkampf“

Die Stadt Stuttgart wollte sie nicht mehr fördern, zahlreiche Spender schon – zu Besuch bei der umstrittenen Veranstaltung „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression“.
Los geht es wie bei jeder Veranstaltung dieser Art. „Ich freue mich, Sie hier zu begrüßen“, sagt Iris Dressler, Co-Direktorin des Württembergischen Kunstvereins (WKV), zu Beginn des Symposiums „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression“. Doch schon Dresslers nächster Satz signalisiert, dass das Event für den Kunstverein kein ganz gewöhnliches ist: „Ich freue mich, Sie hier überhaupt begrüßen zu können.“