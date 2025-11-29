Als Reaktion auf die Schüsse auf zwei Nationalgardisten verschärfen die USA ihre Migrationspolitik massiv. Nun verkündet eine US-Behörde einen weiteren Schritt.
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington hat die US-Einwanderungsbehörde USCIS verkündet, vorerst alle Asylentscheidungen auszusetzen. Dieser Stopp gelte, bis man sicherstellen könne, dass jeder Ausländer so gründlich wie möglich überprüft und kontrolliert werde, schrieb der Leiter der Behörde, Joseph Edlow, auf der Plattform X und auf Facebook.