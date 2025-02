1 Konfetti wird es in Heidenheim am Samstag nicht regnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Zahlreiche Vereine sagen eine Teilnahme am traditionellen Fastnachtsumzug in Heidenheim ab. Das Unglück in München habe Einfluss auf diese Entscheidung gehabt, meint der Veranstalter.











Nach dem Attentat in München am Donnerstag ist ein für Samstag geplanter Fastnachtsumzug in Heidenheim an der Brenz abgesagt worden. Das teilte der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein (HDH) mit. Zuerst hatte der SWR berichtet.