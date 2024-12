Nach Anschlag in Magdeburg: Polizei will alle Weihnachtsmärkte mit Kameras überwachen

Polizei will alle Weihnachtsmärkte mit Kameras überwachen

Nach Anschlag in Magdeburg

1 Die Polizeigewerkschaft würde es gerne sehen, wenn künftig alle Weihnachtsmärkte mit Kameras überwacht würden – so wie hier in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Für die Polizeigewerkschaft steht nach dem Anschlag von Magdeburg fest: Die Sicherheitsstandards bei Märkten und Festen müssen besser werden. Sie fordert unter anderem eine Videoüberwachung.











Nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft einen besseren technischen Schutz von Weihnachtsmärkten und Festen. „Wer in den letzten Tagen Feuerwehrfahrzeuge oder andere Fahrzeuge zum erweiterten Schutz von Weihnachtsmärkten aufgestellt hat, muss nachbessern“, sagte der Chef der DPolG in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer. Als Positiv-Beispiel nannte er den Stuttgarter Weihnachtsmarkt.