Nach Anschlägen in USA: Terror vom 11. September: Justiz-Deal stößt auf Kritik

4 Etliche Menschen galten nach dem 11. September 2001 als vermisst. Aufgrund der riesigen Zerstörung wurden viele der Toten nie gefunden oder identifiziert. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Eine Vereinbarung mit der US-Justiz könnte dem mutmaßlichen Chefplaner Chalid Scheich Mohammed die Todesstrafe ersparen. Republikaner, aber auch einige Betroffene haben dafür kein Verständnis.











Link kopiert



Washington (dpa) - Eine von der US-Regierung verkündete Einigung der Justiz mit dem mutmaßlichen Chefplaner der Terroranschläge vom 11. September 2001 und weiteren Mitangeklagten stößt sowohl bei Republikanern als auch bei manchen Betroffenen auf Unverständnis. Der Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht im US-Repräsentantenhaus, James Comer, kritisierte die Vereinbarung in einem Brief an US-Präsident Joe Biden scharf.