Nach Annullierung der Präsidentenwahl: Rumäniens Präsident Iohannis kündigt Rücktritt an

1 Rumäniens Präsident Klaus Iohannis. Foto: IMAGO/Xinhua//Zhang Gaiping

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hat seinen Rücktritt angekündigt. Im Mai soll ein neuer Präsident gewählt werden.











Nach anhaltender Kritik an seinem Verbleib im Amt trotz der Annullierung der Präsidentenwahl vom November hat Rumäniens Staatsoberhaupt Klaus Iohannis seinen Rücktritt angekündigt. „Um Rumänien und den rumänischen Bürgern eine Krise zu ersparen, werde ich mein Amt niederlegen“, sagte Iohannis am Montag bei einer Ansprache in Bukarest. Sein Rücktritt soll am Mittwoch erfolgen. Abgeordnete hatten zuvor ein Amtsenthebungsverfahren gegen den pro-westlichen Präsidenten eingeleitet.