Nach Ankündigung Trumps: US-Gericht blockt Einreisestopp für Harvard-Studierende

1 Trump hatte Einreisestopps angekündigt, für fast alle ausländischen Bürger, die an der Elite-Uni studieren wollen. Foto: RICK FRIEDMAN/AFP/RICK FRIEDMAN

Fast allen ausländischen Staatsangehörigen, die in Harvard studieren wollen, soll die Einreise verwehrt werden - so will es Donald Trump. Die Uni wehrt sich juristisch.











Link kopiert



Eine Bundesgericht in den USA hat den von Präsident Donald Trump angekündigten Einreisestopp für fast alle ausländischen Staatsangehörigen, die an der Elite-Universität Harvard studieren wollen, vorerst blockiert. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen die bislang geltenden Regeln aufrechterhalten werden, hieß es in der Begründung von Richterin Allison D. Burroughs.