Nach Ankündigung ihres Italien-Trips: Prinzessin Kate absolviert Solo-Termin in London

Nach der Ankündigung ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebsdiagnose hat Prinzessin Kate einen Solo-Termin in London wahrgenommen. An der University of East London stellte sie einen neuen Leitfaden für Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung vor.

Prinzessin Kate (44) hat an diesem Mittwoch einen Solo-Termin in London wahrgenommen, kurz zuvor war ihre erste offizielle Auslandsreise seit der Krebsdiagnose bekannt geworden. An der University of East London im Osten der britischen Hauptstadt setzte sie ihre Arbeit für die frühkindliche Bildung fort, wie unter anderem das US-Magazin "People" und der "Daily Mirror" berichten.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Vorstellung eines neuen, 109-seitigen Leitfadens mit dem Titel "Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development". Herausgegeben hat die Publikation das von Kate 2021 gegründete Royal Foundation Centre for Early Childhood. Sie soll Fachkräften, die mit Babys, Kleinkindern und Familien arbeiten, einen praxisnahen Zugang zu Forschungsergebnissen und Werkzeugen ermöglichen. Im Rahmen des Termins informierte sich die Prinzessin nach Angaben des "Daily Mirror" zudem über moderne Wearables und Verfahren zur Hirnaktivitätsmessung, mit denen die Universität in der Frühforschung arbeitet.

Vor Ort traf die Ehefrau von Prinz William (43) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende der Frühpädagogik sowie Familien mit ihren Kindern. Dabei gab sie sich nahbar, klatschte mit den Kindern ab oder setzte sich zu ihnen auf den Boden. Bei ihrem Auftritt entschied sich Kate für einen kamelfarbenen Hosenanzug. An ihrer Halskette hingen die Buchstaben "G", "C" und "L" - die Initialen ihrer drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Besondere Reise nach Italien

Der Londoner Termin folgte unmittelbar auf eine Mitteilung des Kensington Palasts: Prinzessin Kate wird am 13. und 14. Mai in die norditalienische Stadt Reggio Emilia reisen. Es handelt sich um ihre erste offizielle Auslandsreise seit dreieinhalb Jahren - seit Dezember 2022 hat sie keinen Auslandseinsatz mehr absolviert. Damals hatte sie ihren Ehemann Prinz William zur Verleihungszeremonie seines Earthshot Prize begleitet. 2024 war bei ihr Krebs diagnostiziert worden.

Die zweitägige Solo-Reise nach Italien ist als Arbeitsbesuch im Auftrag des Centre for Early Childhood angelegt. Das Zentrum will seine Aktivitäten auf internationaler Bühne präsentieren. Mitarbeiter der Prinzessin sagten dem "Mirror", Kate freue sich sehr darauf, wieder ins Ausland zu reisen.