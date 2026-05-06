Nach Ankündigung ihres Italien-Trips: Prinzessin Kate absolviert Solo-Termin in London

Nach der Ankündigung ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebsdiagnose hat Prinzessin Kate einen Solo-Termin in London wahrgenommen. An der University of East London stellte sie einen neuen Leitfaden für Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung vor.
Prinzessin Kate (44) hat an diesem Mittwoch einen Solo-Termin in London wahrgenommen, kurz zuvor war ihre erste offizielle Auslandsreise seit der Krebsdiagnose bekannt geworden. An der University of East London im Osten der britischen Hauptstadt setzte sie ihre Arbeit für die frühkindliche Bildung fort, wie unter anderem das US-Magazin "People" und der "Daily Mirror" berichten.