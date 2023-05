1 Die Polizei im Land will sexuellem Missbrauch in ihren Reihen Halt gebieten. Ihr oberster Vertreter muss jetzt vor Gericht. Foto: imago images/Jochen Tack

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gegen den Inspekteur der Polizei. Und es gibt weitere Ermittlungen gegen den Angeschuldigten. Die Affäre um die Polizei ist längst zu einem Politikum geworden.









Die Entscheidung, die die Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Mittwoch verkündet hat, ist mit großer Spannung erwartet worden. Und sie hat das Zeug, nicht nur die Polizei in Baden-Württemberg in ihren Grundfesten zu erschüttern, sondern auch die politische Landschaft. Denn der oberste Polizist des Landes wird sich wohl vor Gericht verantworten müssen.