Israel hat erneut Angriffe im Gazastreifen angeordnet. US-Vizepräsident JD Vance zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf den Fortbestands der Waffenruhe mit der Hamas.
Nach neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen hat sich US-Vizepräsident JD Vance zuversichtlich hinsichtlich des Fortbestands der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gezeigt. „Die Waffenruhe hält“, sagte Vance am Dienstag dem Sender Fox News. „Das bedeutet nicht, dass es nicht zu kleinen Scharmützeln kommt“, fügte er hinzu.