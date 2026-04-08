Nach Angriff: Wolf wurde im Süden Hamburgs ausgewildert

1 Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat, lag in einer Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen. (Handout) Foto: Umweltbehörde Hamburg/dpa

Der Wolf, der eine Frau verletzt hat, ist zurück an den Hamburger Stadtrand gebracht worden. Ausgestattet mit einem Sender soll er länderübergreifend überwacht werden.











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Hannover/Hamburg - Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat, ist zurück in den Stadtstaat gebracht worden. Bei seiner Auswilderung am Ostersonntag wurde er im südlichen Hamburger Stadtgebiet an der Grenze zu Niedersachsen freigelassen. Das teilte das Umweltministerium in Hannover auf Anfrage mit. Die Hamburger Umweltbehörde hatte nicht bekanntgegeben, wo das Tier nach seiner Gefangenschaft in einer Wildtierauffangstation im niedersächsischen Sachsenhagen hingebracht worden war.