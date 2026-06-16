Nach der Haiattacke auf eine Schwimmerin in Sydney wächst der Druck auf die Regierung. Können Drohnen besser schützen als Hainetze? Oder bleibt das Risiko Teil des australischen Lebensgefühls?
Sydney - Kristallklares Wasser, kaum Wellengang, Rettungsschwimmer am Strand: Die Bedingungen für einen entspannten Badetag am berühmten Coogee Beach in Sydney wirken nahezu perfekt. Dann der Schock: Nur etwa 30 Meter vom Ufer des australischen Traumstrandes wird eine 35-Jährige am Wochenende von einem großen Hai attackiert – einem Weißen Hai, so wird vermutet. Die junge Mutter überlebt schwer verletzt – aber der Vorfall hat eine Debatte neu entfacht, die Australien seit Jahrzehnten begleitet.