Neues Bahnangebot in Stuttgart So sieht es im neuen Nachtzug aus

Im Schlaf ans Reiseziel? Das versprechen die Anbieter von Nachtzügen, die sich in Europa wieder wachsender Nachfrage erfreuen. Auch Stuttgart ist seit kurzem wieder ans Nachtzugnetz angebunden. Was erwartet Reisende in den Zügen?