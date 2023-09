14 In Stuttgart sind bei heftigen Ausschreitungen 24 Polizisten verletzt worden. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Nach den heftigen Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung haben sich Politiker zu Wort gemeldet. CDU-Fraktionschef Hagel fordert ein hartes Vorgehen.











In Stuttgart ist es am Rande einer Eritrea-Veranstaltung zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Bis zu 200 Personen hätten Teilnehmer des Treffens und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. 24 Beamte seien verletzt worden. Die Polizei kesselte am Abend 170 Personen ein. Sie würden des schweren Landfriedensbruchs beschuldigt, sagte der Sprecher.