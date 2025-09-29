Nach Angriff auf Hamas-Spitze: Berichte: Netanjahu entschuldigt sich bei Katar

1 Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll sich bei Katar entschuldigt haben. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Israels Regierungschef Netanjahu soll sich laut Medienberichten für den Angriff auf die Hamas in Katar bei dem Golfstaat entschuldigt haben. Doha hatte den Angriff scharf verurteilt.











New York/Tel Aviv/Doha - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich israelischen Medien zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt. Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanjahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.