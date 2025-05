Nach Angriff an Berliner Schule: Küchenmesser an Tatort gefunden – 13-jähriger Verdächtiger vermisst

1 An einer Grundschule in Berlin-Spandau war es zu dem Messerangriff gekommen. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa/Julius-Christian Schreiner

Die Polizei sucht weiter nach einem 13-Jährigen der im Verdacht steht, einen Mitschüler an einer Berliner Schule angegriffen zu haben. Die mutmaßliche Tatwaffe lag noch in der Schule.











Die Polizei sucht weiter nach einem 13-Jährigen, der im Verdacht steht, an einer Berliner Grundschule auf einen Mitschüler eingestochen zu haben. Am Tatort wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Küchenmesser gefunden. Damit soll der Junge einen Zwölfjährigen lebensgefährlich verletzt haben, so die Polizei. Der verletzte Schüler wurde in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben stabil.