Nach angeblichem Vorfall in Berglen: Fremder nähert sich Kindern: Kripo gibt Entwarnung

1 Die Polizei bittet, dass Warnungen direkt an sie gemeldet werden. Foto: Robert Michael/d/a

Am Donnerstag soll sich in Berglen ein verdächtiger Mann mit Hund Kindern genähert haben. Die Warnmeldung zieht auf Social Media Kreise. Nun nimmt die Polizei Stellung.











Link kopiert



Der Polizei wurde am Donnerstag gemeldet, dass zwei Kinder in Berglen auf verdächtige Art und Weise von einem fremden Mann angesprochen worden seien. Der Mann sei dort mit einem kleinen weißen Hund unterwegs gewesen. Dieser Sachverhalt wurde als Warnhinweis auch in privaten Social Media Kanälen gestreut, wo er auch im Bereich Schorndorf die Runde machte. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und kam aus kriminalistischer Betrachtung zum Ergebnis, dass zu keiner Zeit eine Gefahrenlage für die Kinder bestand. Die Polizei geht davon aus, dass es möglicherweise „zu einer alltäglichen Begegnung der Kinder mit einer ihnen unbekannten Person kam, die die Kinder verunsichert hat“. Die Polizei bittet, derartige Sachverhalte künftig direkt an die Polizei weiterzuleiten, um ungerechtfertigte Warnmeldungen, die die Bevölkerung unnötigerweise verunsichern können, zu vermeiden.