Nach angeblichem Drama: Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: „Die Leute werden immer reden“

Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (30) sind schon seit 2022 verheiratet. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass das Ehepaar so seine Probleme mit Brooklyns Eltern haben soll. Erst wurde er nicht auf dem 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham gesehen, dann gab es auch noch Berichte, dass seine Mutter, Designerin und Spice Girl Victoria Beckham (51), für einen unangenehmen Moment auf der Hochzeit der beiden gesorgt haben soll. In einem Pärchen-Interview, für das die "Glamour" Beckham und Peltz schon im April getroffen hat, sprechen sie jetzt über ihren großen Tag.

Momente für das Brautpaar

Danach gefragt, ob sie Ratschläge für Paare haben, die gerade ihre Hochzeit planen, sagt Peltz dem Magazin, dass sie einen Tipp befolgt hätten, den sie selbst bekommen haben: "Nehmt euch am Tag der Hochzeit ein paar Minuten nur für euch. Lauft kurz weg, atmet durch, seid einfach nur zusammen. Diese kleinen Augenblicke sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ich habe mich in diesen Momenten sehr verbunden gefühlt. Eine Hochzeit kann überwältigend sein." Brooklyn könne dies nur unterschreiben. Sein zusätzlicher Rat: "Liebt euch und beschützt euch immer."

Erst vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass sich Victoria Beckham ausgerechnet auf der Hochzeit ihres Sohnes in den Mittelpunkt gedrängt haben soll. Das Paar hatte laut eines Berichts von "People" einen romantischen Tanz geplant. Statt allerdings mit Ehefrau Nicola zu tanzen, fand sich Brooklyn plötzlich in den Armen seiner Mutter wieder, die von Sänger Marc Anthony (56) als "schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten worden sei. "Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde - man hätte eine Stecknadel fallen hören können", beschrieb ein anonymer Insider die Situation.

Schon zuvor hatte es mehrfach Spekulationen über die angeblich gespannte Beziehung von Brooklyn Beckham und seiner Ehefrau zu seinen Eltern gegeben. Die Gerüchteküche brodelte vor allem erneut im Rahmen des 50. Geburtstages von David Beckham Anfang Mai wieder hoch. Weder Brooklyn noch Nicola sollen am Abend der Feier laut Medienberichten gesichtet worden sein.

Brooklyn und Nicola möchten "nicht auf den ganzen Unsinn hören"

So wie es immer derartige Spekulationen geben wird, wird es auch andere Gerüchte stets geben, das wissen die beiden. Beckhams Methode, um die Privatsphäre des Paares zu schützen? "Nicht auf den ganzen Unsinn hören. Kopf unten halten, hart arbeiten, freundlich bleiben. Es wird immer Leute geben, die reden. Wichtig ist nur, dass wir zusammen glücklich sind." Dieser Ansicht ist auch Peltz, die davon spricht, dass es nicht immer einfach sei. "Auf TikTok ploppen ständig Storys über uns auf", erzählt sie. "Wenn ich dann Fake News lese, würde ich sie am liebsten sofort dementieren, aber es lohnt sich nicht. Da hilft nur: wegscrollen und weitermachen."