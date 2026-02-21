Nach Andrews Festnahme: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie entsetzt

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch sollen seine Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ein Krisentreffen planen. Die Regierung arbeitet derweil an seinem Ausschluss aus der Thronfolge.
Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat bei seinen Töchtern Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (35) tiefe Bestürzung ausgelöst. Die beiden seien "zutiefst erschüttert" und "völlig entsetzt", berichtet die "Daily Mail". Zivilbeamte nahmen den früheren Herzog von York am Donnerstag an seinem Geburtstag in seinem neuen Wohnsitz auf dem Sandringham-Anwesen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch fest. Später wurde er beim Verlassen der Polizeistation in Aylsham auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs fotografiert.