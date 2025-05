Nach Andrew Lloyd Webber: Neben Wicked-Star: Queen-Sänger Adam Lambert wird zu Judas

Adam Lambert (42) wird zu Judas. Der Live-Sänger von Queen wird laut Medienberichten in "Jesus Christ Superstar" die Rolle des verräterischen Apostels übernehmen. Das Musical nach Andrew Lloyd Webber (77) wird im Sommer dieses Jahres dreimal im Hollywood Bowl in Los Angeles über die Bühne gehen. Der Vorverkauf für die Auftritte in dem Freilichttheater startet am morgigen Dienstag (6. Mai 2025).

Der Darsteller des Jesus an der Seite von Adam Lamberts Judas stand bereits fest. Beziehungsweise die Darstellerin. Denn "Wicked"-Star Cynthia Erivo (38) wird die Hauptrolle verkörpern. Die Britin ist eine arrivierte Musicaldarstellerin, für ihre Rolle in der Broadway-Adaption von "Die Farbe Lila" gewann sie einen Tony.

Adam Lambert: Erfahrung mit Bibel-Musicals

2009 feierte Adam Lambert seinen Durchbruch als Finalist von "American Idol", der US-Version von "Deutschland sucht den Superstar". Davor hatte er Musiktheater studiert und war in diversen Musicals aufgetreten. So war er 2004 mit "Hair" auf Europatour und trat unter anderem in Berlin auf.

An der Seite von Hollywood-Star Val Kilmer (1959-2025) stand er 2004 in Los Angeles in "The Ten Commandments" auf der Bühne, der Musicalversion des Bibelfilms "Die zehn Gebote". Erfahrung mit Musicals über religiöse Themen hat er also.

2012 trat Adam Lambert erstmals mit Queen auf. Für zwei Auftritte in London gab er den Nachfolger von Freddie Mercury (1946-1991) auf der Bühne. Die beiden verbliebenen Bandmitglieder Brian May (77) und Roger Taylor (75) waren so begeistert von der Performance des US-Amerikaners, dass sie seitdem mit keinem anderen Sänger mehr auftraten.