Nach And Just Like That...-Finale: Sarah Jessica Parker staunt über die Bandbreite der Carrie-Fans

Zum letzten Mal ist Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw zu sehen gewesen. Die Kultrolle bescherte ihr großen Ruhm und unzählige Fans. Sogar Basketballprofis und Polizisten seien darunter, wie sie in einem Interview betont.

Mit dem Finale der dritten Staffel "And Just Like That..." ist das "Sex and the City"-Universum nach mehr als zwei Jahrzehnten beendet worden. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (60) hat zum Abschied darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Fans der Serie rund um Kolumnistin Carrie Bradshaw waren.

Auch viele Männer unter den Fans

"Es ist wirklich sehr bewegend", sagte die Schauspielerin dem "People"-Magazin über die Bandbreite der Menschen, die von der in New York spielenden Serie begeistert wurden. Sie sei im Laufe der Jahre immer wieder davon überrascht worden, von welchen Fans sie angesprochen wird. "Solchen Leuten begegne ich ständig. Ich war bei einer CNN-Veranstaltung und all diese legendären Basketballspieler sagten: 'Oh mein Gott! Ich muss ein Foto mit dir machen und das nach Hause schicken' und ich hätte nie erwartet, dass sie wissen würden, wer ich bin. Ich wusste auf jeden Fall, wer sie waren", erinnert sie sich etwa an die Begegnung mit den Sportprofis.

Aber auch "New Yorker Polizisten oder Ersthelfer" hätten sich ihr gegenüber als Fans geoutet. "Es sind einfach die unterschiedlichsten Menschen. Es war wirklich interessant zu sehen, wer dieses Publikum ist und wie es sich verändert hat, und wie wir uns verändert haben und wen sie mitgebracht haben. Es war wirklich außergewöhnlich." So seien erstaunlich viele Männer unter den Zuschauern gewesen, obwohl die Serie von Freundinnen handelt.

"Sehr weinerlich" nach dem Finale

Sarah Jessica Parker wurde durch "Sex and the City" zur weltweit gefeierten Schauspielerin und Mode-Ikone. Von 1998 bis 2004 verkörperte sie Carrie Bradshaw in sechs Staffeln. Aus der Serie gingen 2008 und 2010 zwei Filme hervor. Schließlich gab es mit "And Just Like That..." eine Fortsetzung, für die Parker erneut in ihre Erfolgsrolle schlüpfte. Die Neuauflage sorgte jedoch für gemischte Reaktionen - unter anderem, weil Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth) starb und ihre Freundin Samantha (Kim Cattrall) nicht mehr vorkam.

Auch die allerletzte Folge mit dem Titel "Party of One" kam bei vielen Zuschauern sowie Kritikern nicht gut an. Gar als "Verschwendung" wurde sie bezeichnet. Influencer Evan Ross Katz hingegen widmete "Carrie" und damit Sarah Jessica Parker einen emotionalen Post und betonte, sie werde immer in den Herzen bleiben. "Ein einziges und fabelhaftes Ausrufezeichen." Daraufhin bekundete die 61-Jährige in einem Kommentar, dass sie angesichts dieser Zeilen "sehr weinerlich" sei.