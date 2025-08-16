Nach And Just Like That...-Finale: Sarah Jessica Parker staunt über die Bandbreite der Carrie-Fans

Zum letzten Mal ist Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw zu sehen gewesen. Die Kultrolle bescherte ihr großen Ruhm und unzählige Fans. Sogar Basketballprofis und Polizisten seien darunter, wie sie in einem Interview betont.
Mit dem Finale der dritten Staffel "And Just Like That..." ist das "Sex and the City"-Universum nach mehr als zwei Jahrzehnten beendet worden. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (60) hat zum Abschied darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Fans der Serie rund um Kolumnistin Carrie Bradshaw waren.