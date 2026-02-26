Nach Amtsgerichts-Urteil: „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Acht Monate Haft ohne Bewährung hatte das Amtsgericht gegen einen Ex-AfD-Bezirksbeirat verhängt. Nun geht der Prozess in eine neue Runde vor dem Landgericht.
Das Strafverfahren gegen den als „Ohrabbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. geht in eine weitere Runde. Gegen das Urteil des Amtsgerichts Stuttgart Bad Cannstatt, das wegen dreifacher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verhängt hatte, haben P. und die Nebenkläger fristgerecht Berufung eingelegt. In der Folge komme der Fall jetzt vor das Landgericht Stuttgart, wie eine Sprecherin mitteilte; die Akten würden nun dorthin übermittelt. Damit bleibe P. zunächst der Antritt der Haft erspart, die erst nach Rechtskraft des Urteils vollstreckt werde.