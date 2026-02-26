Nach Amtsgerichts-Urteil: „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Acht Monate Haft ohne Bewährung hatte das Amtsgericht gegen einen Ex-AfD-Bezirksbeirat verhängt. Nun geht der Prozess in eine neue Runde vor dem Landgericht.

Das Strafverfahren gegen den als „Ohrabbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. geht in eine weitere Runde. Gegen das Urteil des Amtsgerichts Stuttgart Bad Cannstatt, das wegen dreifacher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verhängt hatte, haben P. und die Nebenkläger fristgerecht Berufung eingelegt. In der Folge komme der Fall jetzt vor das Landgericht Stuttgart, wie eine Sprecherin mitteilte; die Akten würden nun dorthin übermittelt. Damit bleibe P. zunächst der Antritt der Haft erspart, die erst nach Rechtskraft des Urteils vollstreckt werde.

Der Verteidiger des AfD-Mannes, der wegen Gewaltdelikten bereits mehrere Jahre im Gefängnis saß, hatte vor dem Amtsgericht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung beantragt. Er lehnte es grundsätzlich ab, gegenüber unserer Zeitung Stellung zu nehmen. Bei der Berufung dürfte es ihm darum gehen, dass die Strafe reduziert und zur Bewährung ausgesetzt wird. Für die AfD hat die Verlängerung den Vorteil, dass sie vor der Landtagswahl nicht mehr über den Umgang mit ihrem Mitglied entscheiden muss. Etwaige Konsequenzen waren stets von einer rechtskräftigen Entscheidung abhängig gemacht worden, die nun erst nach dem Wahltermin am 8. März kommt.

Nebenkläger monieren mangelnde Reue

Nebenkläger in dem Verfahren war ein Paar aus der Schweiz; der Mann und die Frau sollen von dem Verurteilten spätnachts in einer Gaststätte nahe der MHP-Arena, dem Stadion des VfB Stuttgart, geschlagen worden sein. Mit der Berufung geht es ihnen darum, eine höhere Strafe zu erwirken. P. habe vor Gericht keine Reue gezeigt und zudem zweifelhafte Aussagen gemacht, begründete die Frau den Schritt. Zudem wolle man, dass weitere Zeugen gehört und zusätzliche Beweismittel berücksichtigt würden.

Zugunsten von P. hatte vor dem Amtsgericht seine Begleiterin an dem fraglichen Abend ausgesagt; sie soll sich allerdings in Widersprüche verwickelt haben. Gegen die Zeugin sei bis jetzt kein Verfahren wegen Falschaussage eingeleitet worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Man überprüfe ihre Aussage aber nochmals, sobald das schriftliche Urteil und das Protokoll der Hauptverhandlung vorlägen. Eine weitere Anzeige gegen P. wegen Körperverletzung werde noch von der Polizei geprüft. Dabei soll ein Mitglied des AfD-Kreisvorstands geschlagen worden sein. Auch in dem bei Gericht anhängigen Fall war ein Geschädigter ein Parteifreund, der inzwischen aber ausgetreten ist.

P. hatte vor Jahren einem städtischen Vollzugsbediensteten das halbe Ohr abgebissen und einen weiteren Kollegen attackiert. Dafür wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Stadt hatte seine Bestellung als Bezirksbeirat widerrufen, nachdem sie wegen einer Übermittlungspanne erst aus der Zeitung von der Strafe erfahren hatte.