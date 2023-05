Erneut Zehntausende bei Protest gegen Gewalt in Serbien

1 Menschen nehmen an einem von der Opposition angeführten Protest in Belgrad teil. Foto: Marko Drobnjakovic/AP

Zwei Massaker innerhalb von zwei Tagen erschütterten Anfang Mai die serbische Gesellschaft tief. Seitdem reißen Proteste nicht ab.









Belgrad - Nach zwei Amokläufen vor drei Wochen haben am Abend erneut Zehntausende Menschen in Belgrad gegen die Gewalt in Serbien demonstriert.