Polizeigroßaufgebot in der Realschule Klostergarten in Sindelfingen am Dienstagnachmittag

Ein Tag nach dem Amok-Fehlalarm an der Realschule Klostergarten in Sindelfingen hält die Ursachenforschung an. Dabei kristallisiert sich eine Vermutung als besonders wahrscheinlich heraus.









Für Lehrer, Schüler und Eltern ist es das Horrorszenario: Ein Amoklauf an einer Schule. In Sindelfingen ist am Dienstag bei vielen Beteiligten dieser Schreckensfilm wohl zunächst auch in den Köpfen abgelaufen, als gegen 14.40 Uhr der installierte Amok-Alarm der Schule ausschlug.