Nach Alkoholfahrt: HSV-Profi Dompé muss Rekordstrafe zahlen

Nach seiner Alkoholfahrt muss HSV-Profi Jean-Luc Dompé eine hohe Strafe zahlen. Die Summe ist laut Club vereinsinterner Rekord. Am Training darf er wieder teilnehmen, aber noch nicht wieder spielen.
Hamburg - Der französische Fußballprofi Jean-Luc Dompé muss nach seiner Alkoholfahrt eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich zahlen. Das teilte der norddeutsche Traditionsclub mit, nachdem es ein weiteres Gespräch mit dem 30-Jährigen gegeben hatte. Der Aufsteiger sprach von einer "HSV-Rekordgeldstrafe".