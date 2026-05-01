Nach Alkoholfahrt: Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat offiziell Anklage gegen Britney Spears erhoben. Der Vorwurf: Fahren unter dem Einfluss von Alkohol. Anfang März hatte die Polizei die Sängerin auf einer Autobahn gestoppt, weil sie auffällig fuhr. Danach begab sie sich in eine Klinik.
Gegen Britney Spears (44) ist in Kalifornien offiziell eine strafrechtliche Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Sängerin laut Medienberichten vor, im vergangenen Monat unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein.