Nach Alkoholfahrt: Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat offiziell Anklage gegen Britney Spears erhoben. Der Vorwurf: Fahren unter dem Einfluss von Alkohol. Anfang März hatte die Polizei die Sängerin auf einer Autobahn gestoppt, weil sie auffällig fuhr. Danach begab sie sich in eine Klinik.

Gegen Britney Spears (44) ist in Kalifornien offiziell eine strafrechtliche Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Sängerin laut Medienberichten vor, im vergangenen Monat unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein.

Konkret wurde laut der Staatsanwaltschaft von Ventura County eine Ordnungswidrigkeitsanklage wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen eingereicht. Spears war am 4. März auf einer Autobahn im Süden Kaliforniens von der Polizei gestoppt worden. Behördenangaben zufolge habe sie ihren BMW "unregelmäßig und mit hoher Geschwindigkeit" geführt.

Nach dem Vorfall soll sich Spears eigenen Angaben zufolge in eine Rehabilitationsklinik begeben haben. Ihre Vertreter bezeichneten den Vorfall als "völlig unentschuldbar".

Anklage wird am Montag verlesen

Die gerichtliche Anklageverlesung ist für kommenden Montag angesetzt. Eine persönliche Anwesenheit von Spears ist dabei nicht zwingend erforderlich, da es sich um eine geringfügige Straftat handelt. Die Entscheidung über ihr Erscheinen werde laut Staatsanwaltschaft gemeinsam mit ihrer Anwältin oder ihrem Anwalt getroffen.