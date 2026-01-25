Während der Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria eskaliert, zeigen sich seine Brüder Romeo und Cruz mit ihren Freundinnen bestens gelaunt in Paris. Das Quartett genoss ein gemeinsames Dinner bei der Fashion Week.
Die Beckham-Familie kommt nicht zur Ruhe. Während Brooklyn Beckham (26) öffentlich mit schweren Vorwürfen gegen seine Eltern David (50) und Victoria (51) für Schlagzeilen sorgt, demonstrieren seine jüngeren Brüder Romeo (23) und Cruz (20) in Paris familiäre Geschlossenheit - allerdings ohne den Erstgeborenen.