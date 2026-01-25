Während der Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria eskaliert, zeigen sich seine Brüder Romeo und Cruz mit ihren Freundinnen bestens gelaunt in Paris. Das Quartett genoss ein gemeinsames Dinner bei der Fashion Week.

Die Beckham-Familie kommt nicht zur Ruhe. Während Brooklyn Beckham (26) öffentlich mit schweren Vorwürfen gegen seine Eltern David (50) und Victoria (51) für Schlagzeilen sorgt, demonstrieren seine jüngeren Brüder Romeo (23) und Cruz (20) in Paris familiäre Geschlossenheit - allerdings ohne den Erstgeborenen.

Wie auf Bildern zu sehen ist, die dem "People"-Magazin vorliegen, wurden die beiden Beckham-Söhne am Samstagabend beim gemeinsamen Abendessen in der französischen Hauptstadt gesichtet. An ihrer Seite: ihre Freundinnen Kim Turnbull und Jackie Apostel. Das Quartett befand sich anlässlich der Pariser Modewoche in der Stadt.

Romeo auf dem Laufsteg

Erst am Tag zuvor hatte Romeo einen besonderen Auftritt absolviert. Der 23-Jährige lief bei der Willy Chavarria Menswear Show über den Laufsteg. Seine Geschwister Cruz und Harper (14) sowie Mutter Victoria feuerten ihn "People" zufolge online an. Von Brooklyn fehlte aber jede Spur.

Das Doppel-Date fällt in eine Zeit, in der die Spannungen innerhalb der berühmten Familie einen Höhepunkt erreicht haben. Knapp eine Woche zuvor hatte Brooklyn sein Schweigen gebrochen und in einem langen Statement auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern erhoben.

Brooklyns brisante Vorwürfe

Der älteste Beckham-Sohn behauptete in einer Reihe von Instagram-Storys, dass seine Eltern versucht hätten, ihn vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz Beckham (31) im April 2022 zu "bestechen", damit er die Rechte an seinem Namen abtritt. Außerdem habe Victoria den ersten Hochzeitstanz des Paares "gekapert". In seinem Statement stellte Brooklyn unmissverständlich klar, dass er keine Versöhnung mit seiner Familie anstrebe.

Romeo und Cruz reagierten auf die Anschuldigungen ihres Bruders auf ihre eigene Art. Romeo teilte etwa ein Bild mit dem Song seiner Mutter Victoria aus ihrer Spice-Girls-Zeit, während Cruz ein Foto mit dem Schriftzug "Loneliest Boy" teilte, wie "People" berichtete. Der jüngere Bruder hatte bereits zuvor Stellung bezogen und ein Instagram-Reel geliked, das sich über Brooklyns Vorwürfe bezüglich des Hochzeitstanzes lustig machte.