Nach Äußerungen: Kreml zeigt sich unbeeindruckt von Trumps Kritik an Putin

Auf die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump reagiert der Kreml unbeeindruckt. Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich am Mittwoch in Moskau.

Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt von den kritischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Wir sind da ziemlich gelassen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Trump sei für seinen „harschen rhetorischen Stil“ bekannt. Russland wolle den Dialog mit Washington fortsetzen, betonte Peskow.

Trump hatte sich am Dienstag ungewöhnlich kritisch über Putin geäußert. „Wir bekommen von Putin eine Menge Mist erzählt“, sagte er zu Reportern während einer Kabinettsitzung im Weißen Haus.

Trump hatte am Montag zusätzliche Waffenlieferungen der USA an die Ukraine angekündigt. Noch vergangene Woche hatte das Weiße Haus verkündet, wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen, welche dem Land unter der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden zugesagt worden waren.

Trump bemüht sich seit seinem Amtsantritt im Januar um eine Beendigung des Ukraine-Konflikts, bislang jedoch ohne Erfolg.